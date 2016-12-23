Новогодние мероприятия в Зеленограде

В Зеленограде пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

Так, 16 декабря на площади Юности стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 15 января 2017 года.

До 12 января в Культурном центре «Зеленоград» будет работать выставка «Новый год и Рождество на полотнах зеленоградских художников».

С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в «Ведогонь-театре» пройдут новогодние спектакли «Чучуня и новогодние подарки».

С 30 декабря 2016 года по 7 января 2017 года в Культурном центре «Зеленоград» пройдут новогодние представления «За тремя ключами».

24 декабря в Зеленограде откроется лыжный сезон.

24 декабря в 11:00 на детской площадке у корпуса 1535 начнется конкурс скульптур из снега «Парад снеговиков».

24 декабря в театральном зале «Творческого лицея» пройдет праздничный концерт «Новогоднее настроение», на котором юные артисты исполнят песни, посвященные зиме и зимним праздникам. Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

30 декабря в 12:00 на площадке у бюста А. С. Пушкина (у корпуса 820) начнутся уличные гулянья «Новогодние затеи» с играми и конкурсами, посвященные встрече Нового года и Рождества.

30 декабря в 15:00 на открытой сцене Культурного центра «Зеленоград» начнется интерактивная программа театра танца «Сапфир», а с 16:00 творческая мастерская качели «Качели» представит вокальную программу.

31 декабря в 11:00 у Михайловского пруда в 15 микрорайоне начнется шествие Дедов Морозов.

31 декабря на Центральной площади выступят народный коллектив театр-студия «Контакт» (15:00-16:00), вокальное объединение «Старый патефон» (16:30-17:00), театрально-музыкальная студия «МилАко» (17:00-17:30).

1 января на Центральной площади с 15:00 до 16:00 пройдет праздничный концерт коллективов «Творческого лицея».

zelenogradnews.ru