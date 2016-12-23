Актеры «Ведогонь-театра» будут читать литературные произведения разных жанров

С середины января 2017 года «Ведогонь-театр» запускает новую программу «Читаем вслух», где актеры театра будут читать литературные произведения разных жанров. Программа начнется как святочные чтения.

Так, 15 января Павел Курочкин и Лилия Шайхитдинова прочитают отрывки из произведений Н. С. Лескова «Неразменный рубль» и А. П. Чехова «Страшная ночь», а 18 января на сцене прозвучат произведения А. И. Куприна «Тапер» и А. Т. Аверченко «Большое сердце».

zelenogradnews.ru