22 января в Культурном центре «Зеленоград» состоится большой концерт хореографической студии «Юнион», в котором примут участие младшие воспитанники хореографического коллектива «Бусики» и подготовительной группы студии хореографии «Юнион» вместе со своими старшими коллегами.

Зрители увидят музыкально-театрализованную композицию по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» с элементами хип-хопа, народных, классических и эстрадных танцев; постановку «Птицы», где можно будет увидеть полет стаи птиц то приближающихся к земле, то вновь устремляющихся в небо; танцевальный номер «Эмоции» в стиле контемпорари, в котором не просто воспроизведут заданные педагогом комбинации и отдельные движения, но и постараются выразить определенное состояние, эмоции и переживания человека и многое другое.

Кроме того, среди приглашенных гостей юные артисты театра танца «Крылья» и театральной студии «Барабан».

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru