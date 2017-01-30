Хореографическая студия «Юнион» отметила 8-летний юбилей

22 января в Культурном центре «Зеленоград» прошел концерт, посвященный дню рождения хореографической студии «Юнион».

Участники коллектива представили зрителям танцевальные номера разных жанров и премьеры новых сценических постановок. Свои успехи в искусстве танца также продемонстрировали самые маленькие воспитанники студии «Юнион»: хореографический коллектив «Бусики» и подготовительная группа. Они показали зрителям как сольные номера, так и вышли на сцену вместе со своими старшими коллегами.

Кроме того, в концерте приняли участие юные воспитанники театра танца «Крылья» и театральной студии «Барабан».

zelenogradnews.ru

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