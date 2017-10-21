В Зеленограде отметили День хлеба
- Суббота, Октябрь 21, 2017, 15:29
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18 октября Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград провели праздник, посвященный хлебу, который отмечался во всем мире 16 октября.
Участники мероприятия смогли не только попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но и узнать о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекается.
Кроме того, для гостей была организована концертная программа. На сцене выступили воспитанники этностудии «Посолонь».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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