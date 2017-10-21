На Крюковской эстакаде перевернулся автомобиль с ребенком

19 октября около 9:30 автомобиль Mitsubishi Оutlander под управлением 27-летней жительницы Зеленограда, следуя в крайней правой полосе по Крюковской эстакаде из нового города в старый, врезался в мостовое ограждение справа. Затем автомобиль занесло на крайнюю левую полосу с заездом на разделительное ограждение, в результате чего он опрокинулся на правый бок.

В автомобиле на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем безопасности, находился 2-летний сын водителя.

На месте ДТП женщина отказалась от медицинской помощи, однако в этот же день она обратилась в травмпункт детской поликлиники №105, сообщив, что ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

После оказания мальчику медицинской помощи нарядом скорой помощи он был доставлен в детскую столичную больницу.

zelenogradnews.ru

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