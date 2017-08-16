Внимание, розыск! Несовершеннолетние Виктория Алексеева и Анастасия Киреева

Разыскиваются пропавшие без вести несовершеннолетние Алексеева Виктория Станиславовна 2003 года рождения и Киреева Анастасия Константиновна 2002 года рождения, которые 14 августа 2017 года около 10:00 ушли из корпуса 445 и не вернулись.

Виктория Алексеева среднего телосложения, рост 160-165 см, на вид 14-16 лет, волосы средней длинны, крашенные в каштановый тон, глаза карие. Была одета в джинсы синего цвета, белую футболку, черные с белой подошвой кроссовки.

Анастасия Киреева среднего телосложения, рост 160-165 см, на вид 14-16 лет, волосы средней длинны, крашенные в каштановый тон, глаза серые. Была одета в джинсы черного цвета, светлую футболку с синими надписями на передней стороне, черные с белой подошвой кроссовки. Особые приметы: на обеих руках на вторых фалангах мизинцев и безымянных пальцев шрам 1-2 см.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить по телефонам 8 (499) 710-06-22, 8 (499) 710-06-31, 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть УВД Зеленограда), 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 102.

zelenogradnews.ru

Еще по теме