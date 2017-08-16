22 августа на Привокзальной площади с 8:00 до 11:00 пройдет акция «Книга в дорогу», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

На Привокзальной площади развернется мини-библиотека, где любой прохожий сможет заглянуть в представленный арт-объект «ХолодоКнига» (холодильник «ЗИЛ» стилизованный под современный книжный стеллаж), взять почитать себе книгу или оставить свою книгу на выставленных книжных стеллажах.

Организатором акции выступает Культурный центр «Доброволец».

zelenogradnews.ru

Еще по теме