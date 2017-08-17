Зеленоградские полицейские в День физкультурника провели «Зарядку со стражем порядка»
- Четверг, Август 17, 2017, 3:27
- Спорт
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12 августа в ФОК «Савелки» на Озерной аллее прошел окружной спортивно-массовый праздник, приуроченный ко Дню физкультурника в рамках которого полицейские Зеленограда провели акцию «Зарядка со стражем порядка».
Мероприятие прошло как в зале, так и на открытых спортивных площадках комплекса. Открыли праздник показательные выступления команды стрит воркаута «РУСЪ». Затем сотрудники УВД совместно с сотрудниками ЦФКиС провели две всероссийские акции: «Зарядка со стражем порядка» и «Зарядка с чемпионом».
В спортивном мероприятии приняли участие инструкторы по профессиональной служебной и физической подготовке капитан внутренней службы Егор Розанов, старшие лейтенанты полиции Андрей Семикашев и Иван Алтынников, победитель конкурса ГУ МВД России по Москве «Лучший по профессии» 2016 года капитан полиции Дмитрий Костамаров и член Общественного совета при УВД Зеленограда Илья Черноусов.
Для гостей был организован спортивный флэшмоб, где несколько десятков участников одновременно танцевали под композицию «Desposito».
В рамках праздника состоялись соревнования по силовым видам спорта, настольному теннису, стритболу, регби и мини-футболу. Кроме того, желающие могли сдать нормативы ГТО.
По итогам соревнований победителем в «Русском жиме» и серебряным призером в «Фермерской прогулке» стал Андрей Семикашев. Дмитрий Костамаров завоевал бронзу в «Фермерской прогулке» и серебро в соревнованиях по армрестлингу.
Призерам соревнований были вручены медали и грамоты.
Фотографии УВД Зеленограда
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