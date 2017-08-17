Зеленоградские полицейские в День физкультурника провели «Зарядку со стражем порядка»

12 августа в ФОК «Савелки» на Озерной аллее прошел окружной спортивно-массовый праздник, приуроченный ко Дню физкультурника в рамках которого полицейские Зеленограда провели акцию «Зарядка со стражем порядка».

Мероприятие прошло как в зале, так и на открытых спортивных площадках комплекса. Открыли праздник показательные выступления команды стрит воркаута «РУСЪ». Затем сотрудники УВД совместно с сотрудниками ЦФКиС провели две всероссийские акции: «Зарядка со стражем порядка» и «Зарядка с чемпионом».

В спортивном мероприятии приняли участие инструкторы по профессиональной служебной и физической подготовке капитан внутренней службы Егор Розанов, старшие лейтенанты полиции Андрей Семикашев и Иван Алтынников, победитель конкурса ГУ МВД России по Москве «Лучший по профессии» 2016 года капитан полиции Дмитрий Костамаров и член Общественного совета при УВД Зеленограда Илья Черноусов.

Для гостей был организован спортивный флэшмоб, где несколько десятков участников одновременно танцевали под композицию «Desposito».

В рамках праздника состоялись соревнования по силовым видам спорта, настольному теннису, стритболу, регби и мини-футболу. Кроме того, желающие могли сдать нормативы ГТО.

По итогам соревнований победителем в «Русском жиме» и серебряным призером в «Фермерской прогулке» стал Андрей Семикашев. Дмитрий Костамаров завоевал бронзу в «Фермерской прогулке» и серебро в соревнованиях по армрестлингу.

Призерам соревнований были вручены медали и грамоты.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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