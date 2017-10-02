Стартует четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ»
- Понедельник, Октябрь 2, 2017, 14:22
- Досуг, Разное
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5 октября в ДК МИЭТ пройдет фестиваль юмора, который откроет четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ».
В фестивале примут участие команды из Москвы и Подмосковья. По итогам конкурса «Приветствие» будут награждены победители в нескольких номинациях и определится состав предстоящего сезона.
Ведущий – Руслан Еникеев.
Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.
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