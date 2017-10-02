Стартует четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ»

5 октября в ДК МИЭТ пройдет фестиваль юмора, который откроет четвертый сезон лиги «КВН-МИЭТ».

В фестивале примут участие команды из Москвы и Подмосковья. По итогам конкурса «Приветствие» будут награждены победители в нескольких номинациях и определится состав предстоящего сезона.

Ведущий – Руслан Еникеев.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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