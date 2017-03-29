Задержан подозреваемый в вандализме
- Среда, Март 29, 2017, 14:37
- Происшествия, Разное
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На Крюковской площади по горячим следам полиция задержала подозреваемого в порче имущества в надземном переходе между 8-м и 9-м микрорайонами на Солнечной аллее. Им оказался 22-летний безработный зеленоградец. Мужчина, находясь в кабине лифта надземного перехода, разбил электронный монитор.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандавлизм). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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