Как Элефантики и театр танца «Сапфир» настроение искали

Отчетный концерт ведущего творческого коллектива Москвы театра танца «Сапфир» состоится 2 апреля в Культурном центре «Зеленоград».

Зрители увидят народные сценические и игровые композиции, детские танцевальные постановки, малые формы и вокально-хореографические номера в исполнении воспитанниц всех возрастных групп, от подготовительной до группы родителей «Сударушки».

Гостей ждет красочное и оригинальное танцевально-музыкальное действие, специально для которого участники коллектива создали мультипликационные заставки под режиссурой сценариста, журналиста и писателя Василисы Кошкиной. Над созданием мультфильма также трудились оператор, монтажер Дмитрий Шаров и аранжировщик, композитор, хормейстер, руководитель вокальной студии КЦ «Зеленоград» Сергей Романов.

Сценарий для концерта создан по мотивам книги Василисы Кошкиной «Элефантики», главными героями которой стали крохотные летающие слоники, живущие на розовом облаке, похожем на слона, в волшебной стране Элефантия.

С помощью элефантиков участницы театра танца «Сапфир» расскажут историю о дружбе и взаимопомощи, доброте и прощении, верности и любви, а связующим звеном, объединившим отдельные концертные номера в единое действо, станет письмо, дарящее позитивные эмоции, порцию улыбок и хорошее настроение.

Начало концерта в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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