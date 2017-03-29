Концерт «Маленькие шедевры большой музыки» молодежного хора «Возрождение»

2 апреля в Культурном центре «Зеленоград» состоится концерт молодежного хора «Возрождение», на котором гости станут свидетелями и участниками 2-часового музыкального перфоманса, созданного на основе необычного прочтения современных композиций с использованием телесной перкуссии и имитации звуков природы.

В концертной программе прозвучат произведения различных временных эпох, направлений и стилистик: русская духовная музыка, русские, ирландские, португальские и бразильские песни в современной обработке, современная хоровая музыка и эстрадные композиции.

Кроме того, со своими номерами выступят юные артисты балетной студии «Грация», которые продемонстрируют переплетение грации движений и чувств в хореографических постановках.

Молодежный хор «Возрождение» был основан более 20 лет назад. За это время артисты объехали многие города России и страны Европы, собрав в своем репертуаре произведения русской и зарубежной культуры. Песни на ирландском, португальском, испанском и английском языках демонстрируют широчайший диапазон, красочный спектр возможностей хора и дают возможность русским слушателям прикоснуться к культуре других народов, ощутить их дух и настроение. Особое место в репертуаре хора занимают русские духовные произведения. Каждое такое произведение — это огромный пласт эмоционального и чувственного выражения культурных ценностей русской цивилизации.

Начало концерта в 17:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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