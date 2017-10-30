Как преодолеть осеннюю тревогу

Если поздняя осень и приближение зимы вызывают у человека необъяснимое чувство тревоги, если стрессы стали повседневным спутником жизни, если не остаётся физических и душевных сил на запланированное – скорее всего, это осенняя меланхолия. Если в течение 2 недель и более у человека постоянно плохое настроение, он быстро утомляется, не может радоваться и получать удовольствие – возможно, это депрессивное расстройство.

Эксперты ВТБ МС подготовили правила эмоционального благополучия: как преодолеть стресс, тревогу, осеннюю меланхолию и депрессию.

Тревога, стресс – эмоциональные состояния, которые развиваются у человека, когда он сталкивается с психологически трудными ситуациями. Такие состояния, когда они случаются периодически – естественны для человека, неизбежны и безвредны. Угрозу здоровью представляют острые стрессы большой силы или длительное психоэмоциональное напряжение. Стресс, тревожные и депрессивные состояния более чем в 2 раза увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Итак, правила эмоционального благополучия, особенно актуальные в осеннее время.

Не снимайте стресс с помощью курения и алкоголя. Постарайтесь полноценно отдыхать, спите не менее 7-8 часов. Увеличьте физическую активность. Уделяйте время интересным для вас занятиям, общению с близкими людьми. Найдите время для расслабления в течение дня. Сосредоточьтесь на позитивном в вашей жизни. Чаще улыбайтесь. В стрессовой ситуации проделайте следующие шаги: Сосчитайте до десяти. Успокойте вихрь мыслей, расставив правильные приоритеты. Медленно переводите взгляд с одного предмета на другой, перечисляя и описывая их внешний вид. Сосредоточьтесь на предметах вокруг: дайте себе возможность отвлечься от самокопания. Умойтесь, примите душ или просто вымойте руки: вода смывает негативную энергию. Займитесь дыханием: размеренный вдох и длинный медленный выдох. Послушайте любимую музыку, прогуляйтесь, встретьтесь с людьми, в компании которых вам комфортно.

Следует помнить, что здоровье человека в целом образуют две составляющие – это психологическое здоровье и физическое здоровье, и оба эти понятия тесно взаимосвязаны. Любые отрицательные эмоции пагубно влияют на здоровье человека и вызывают так называемые психосоматические заболевания.

Забота о себе, бережное отношение к своему здоровью, в том числе психологическому – потребность каждого гражданина. Возможность реализовать эту потребность предоставляется в Центрах здоровья, созданных при государственных бюджетных учреждениях г. Москвы и Московской области, куда любой желающий, имеющий прикрепление к данному медицинскому учреждению, может обратиться с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).

В таких Центрах можно пройти групповое обучение в школах здоровья, послушать лекции, получить индивидуальные консультации по вопросам ведения здорового образа жизни, гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрессом.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru

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