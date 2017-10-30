В КЦ «Доброволец» отметили День животных

24 октября в Культурном центре «Доброволец» отделом экологического просвещения и учета животных зеленоградской дирекции »Мосприроды» было проведено эколого-познавательное интерактивное мероприятие, посвященное Дню животных, который отмечается во всем мире 4 октября с целью привлечения внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды и защиты животных.

Вместе с юными зеленоградцами в мероприятии приняли участие и их родители. Гости познакомились с примечательными животными, узнали об удивительных фактах из их жизни, расширили свои знания о животных нашей планеты, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению животного из бумаги.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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