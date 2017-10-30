В детском саду №852 прошла акция «Грамотный маленький пешеход»
- Понедельник, Октябрь 30, 2017, 21:14
- Разное
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25 октября в преддверии общегородского профилактического рейда «ГИБДД в защиту детей», приуроченного к началу осенних каникул, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, инспекторами по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД совместно с представителями Культурного центра «Доброволец» в дошкольном отделении школы №852 была проведена профилактическая акция для дошколят «Грамотный маленький пешеход».
Малыши вместе с приглашенными гостями вспомнили, как правильно переходить проезжую часть, какие бывают пешеходные переходы и какой из них самый опасный, что такое «дорожные ловушки» и как в них не угодить, а также изучили несколько важных для пешеходов и водителей автомобилей дорожных знаков.
Затем, разделившись на две команды, дошколята ответили на сложные вопросы, объяснили значение многих дорожных знаков и разгадали загадки по правилам дорожного движения.
Фотографии предоставлены УВД Зеленограда
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