В детском саду №852 прошла акция «Грамотный маленький пешеход»

25 октября в преддверии общегородского профилактического рейда «ГИБДД в защиту детей», приуроченного к началу осенних каникул, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, инспекторами по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД совместно с представителями Культурного центра «Доброволец» в дошкольном отделении школы №852 была проведена профилактическая акция для дошколят «Грамотный маленький пешеход».

Малыши вместе с приглашенными гостями вспомнили, как правильно переходить проезжую часть, какие бывают пешеходные переходы и какой из них самый опасный, что такое «дорожные ловушки» и как в них не угодить, а также изучили несколько важных для пешеходов и водителей автомобилей дорожных знаков.

Затем, разделившись на две команды, дошколята ответили на сложные вопросы, объяснили значение многих дорожных знаков и разгадали загадки по правилам дорожного движения.

Фотографии предоставлены УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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