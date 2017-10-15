Ликбез по ОМС. Эксперты отвечают на вопросы граждан

- Может ли у одного человека быть одновременно более одного полиса ОМС, выданного в разных регионах РФ или должен быть только какой-то один? Если по каким-либо причинам гражданину требуется получить другой полис (в другом регионе), не могут ли ему отказать в выдаче? Будут ли в страховой компании проверять на наличие действующего полиса, и в случае его наличия не откажут ли в выдаче нового полиса?

- У гражданина может быть на руках только один действующий полис (бумажный бланк либо электронный полис). Если гражданин переехал на длительный срок проживания в другой регион, ему нужно обратиться в свою страховую компанию в том регионе, в который он приехал и поставить печать. Например, если у гражданина уже был оформлен полис ОМС в компании ВТБ Медицинское страхование (или РОСНО-МС), выданный в г. Оренбурге, то после переезда в Москву ему необходимо обратиться в столичное отделение ВТБ Медицинское страхование, где ему на бумажном полисе поставят печать московского филиала.

Если гражданин хочет сменить страховую компанию, после переезда он может сразу обратиться в выбранную страховую медицинскую организацию. Там также поставят печать, подтверждающую право пользоваться медицинскими услугами в регионе временного проживания. При этом номер и сам бланк полиса не меняется. Поменять страховую компанию можно 1 раз в год в срок до 1 ноября.

Новый бланк полиса выдаётся в случаях изменения персональных данных (фамилия, имя, отчество), новорожденным, при получении нового паспорта, если полис утерян или стал ветхим и непригодным для дальнейшего использования.

zelenogradnews.ru