28 октября в филиале Культурного центра «Доброволец (корпус 1414) пройдет психологический тренинг «Семейные расстановки», на котором ждут всех, кто желает что-то изменить в своей жизни и готов к глубокой работе, кто готов ко встрече со своими внутренними травмами, комплексами, противоречиями, кто готов взглянуть в лицо своей боли и оттолкнуться от нее, чтобы вырасти и обрести счастье.

Начало мероприятия в 11:00.

Записаться на тренинг можно по телефонам 8 (977) 724-31-55 и 8 (499) 717-42-53.

zelenogradnews.ru

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