В УВД Зеленограда состоялся торжественный митинг, посвященный Дню уголовного розыска

5 октября в УВД Зеленограда состоялся торжественный митинг, посвященный 99-й годовщине со Дня образования уголовного розыска в системе МВД России.

Кадетские классы школы №853 под руководством своего наставника ветерана ОВД Артура Чеботарева с гвоздиками в руках выстроились напротив мемориальной доски милиционера Сергея Горшкова, погибшего при исполнении служебного долга. Председатель совета ветеранов УВД Зеленограда Александр Стрельников рассказал детям об этой торжественной дате, о героизме сотрудников уголовного розыска, о Сергее Горшкове, погибшем в далеком 1998 году: «За смелые, решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Сергей Горшков был посмертно представлен к государственной награде – ордену Мужества. Именно поэтому сегодня, в День уголовного розыска, мы собрались здесь, чтобы почтить его память».

После этого слово взял коллега и напарник Сергея Горшкова ветеран ОВД Юрий Точилин, который был с ним в тот день, когда опасные преступники смертельно ранили Сергея. Он рассказал кадетам о том дне, как вместе с Сергеем в составе оперативной группы они делали все возможное, чтобы задержать злодеев, пуля которых впоследствии и убила его товарища.

Дети, затаив дыхание, слушали полковника милиции в отставке, осознавая, что это не история из нашумевшего детектива, а реальность, что человек, который принял для себя решение бороться с преступностью, не отступил под страхом смерти. А с мемориальной доски на фасаде здания УВД Зеленограда на них смотрел совсем молодой 36-летний милиционер и эта страшная фраза «Погиб при исполнении служебного долга»…

Представитель Совета депутатов муниципального округа Силино ветеран ОВД Ольга Гузеева отметила, что служба оперативников уголовного розыска всегда сложная, опасная и связана с риском. Однако, также, это огромный вклад в безопасность граждан нашего города, ведь именно эти сотрудники борются со злодеями и защищают наши жизни.

После этого кадеты, ветераны МВД, почетные гости, руководство окружного Управления, а также действующие оперативники уголовного розыска возложили цветы к мемориальной доске Сергея Горшкова.

фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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