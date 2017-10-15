Зеленоградские школьники приняли участие во флешмобе по тематике гражданской обороны

В преддверии празднования 85-й годовщины со Дня образования Гражданской обороны России в пожарно-спасательных частях, образовательных учреждениях, а также на социальных объектах всех округов столицы впервые одновременно прошли квесты по тематике безопасности. Всего в масштабном флешмобе по гражданской обороны приняли участие более 300 школьников, которые перевоплотились в спасателей и пожарных для ликвидации различных условных аварий и катастроф.

В Зеленограде своеобразная обучающая программа «Готовность на отлично!» прошла в специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров №11. Две команды кадетов по десять человек в каждой выполняли тематические задания: надевали на скорость противогазы, спецодежду пожарных, костюмы химзащиты, накладывали шины пострадавшему и сматывали пожарные рукава.

Кроме того, по условиям квеста ребятам было необходимо отработать заявки, поступившие в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по г. Москве и проявить свои навыки и умения в быстроте и четкости выполнения поставленных задач.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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