Акция «Поздравительная открытка»

1 октября отмечается Международный день пожилых людей, неофициальное название которого «День добра и уважения». Это день особого внимания к пожилым людям, признания их заслуг, выражения благодарности и уважения старшему поколению.

Культурный центр «Доброволец» тесно сотрудничает с ветеранами Зеленограда, проводит различные культурно-массовые мероприятия для людей старшего возраста.

Так, 2 октября сотрудники и воспитанники КЦ «Доброволец» провели акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека. Воспитанники студии «Авторские чудеса» своими руками сделали и подарили ветеранам открытки, которые передали им кусочек тепла и уважения. Воспитанники вокальной студии подарили ветеранам свое музыкальное выступление. Вместе все дружно пели знакомые песни.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

Еще по теме