Меры профилактики возникновения простудных заболеваний

С наступлением осеннего похолодания некоторые дети сразу же начинают болеть различными простудными заболеваниями. Да так, что одна «простуда» сменяет другую и родители по полгода не видят ребёнка здоровым. На очередном приёме у врача родителя спрашивают: «На что вы жалуетесь?» Они отвечают: «Ребёнок очень часто болеет».

Кого же врачи считают часто болеющим ребёнком? Часто болеющим ребёнком можно считать:

дети до 1 года – если случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) случаются 4 и более раз в год;

дети от 1 до 3 лет – 6 и более ОРЗ в год;

дети от 3 до 5 лет – 5 и более ОРЗ в год;

дети старше 5 лет – 4 и более ОРЗ в год.

Внешне ОРЗ могут проявляться насморком, кашлем, покраснением горла, общей слабостью, повышенной температурой. У часто болеющих детей может быть какой-то один, но длительно существующий симптом. Например, продолжительный кашель или подкашливание, выделения из носа, при этом температура тела может быть нормальной.

Если ребёнок часто болеет, это значит, что его иммунитет ослаблен. Дисбактериоз кишечника, недостаток витаминов, рахит – это фоновые состояния, ослабляющие организм ребёнка и снижающие иммунитет. Выраженное ослабление иммунитета часто бывает также после тяжёлых заболеваний, оперативных вмешательств, вирусных заболеваний. Ослабляет иммунитет частый и длительный приём антибиотиков. Наличие у ребёнка хронических заболеваний (хронический гайморит, тонзиллит, аденоиды, вялотекущие инфекции), также способствует ослаблению защитных сил организма. Если ребёнок ведёт малоподвижный образ жизни, мало гуляет на свежем воздухе, вдыхает табачный дым от курящих взрослых, это может привести к ослаблению его иммунитета. И наконец, большое значение имеет правильное сбалансированное питание и соблюдение режима дня.

Основные меры профилактики простудных заболеваний у детей.

Ещё во время беременности будущей маме нужно позаботиться о здоровье малыша, так как иммунитет начинает закладывается ещё внутриутробно. Очень важно и прикладывание ребёнка к груди сразу после рождения, когда из молочных желез выделяется молозиво, богатое иммуноглобулинами. По рекомендации врача необходимо принимать поливитаминные препараты, которые особенно важны детям зимой и весной, когда происходит естественное ослабление иммунитета. Важно наладить сбалансированное питание ребёнка. Необходимо, чтобы в питании ребёнка присутствовали белки и жиры животного происхождения (молочные и кисломолочные продукты, мясо, рыба), а также овощи и фрукты. Общеукрепляющим действием на организм обладает закаливание: водные процедуры или воздушные ванны. Следует помнить, что любое закаливание нужно начинать постепенно, понемногу увеличивая время процедуры. Необходимо приучать ребёнка мыть руки, не допускать игр в прихожей и уборной, следить, чтобы ребёнок не поднимал предметы на улице и не гладил уличных животных. Проводить дома регулярные влажные уборки и мыть с мылом игрушки; Некоторых инфекционных заболеваний можно избежать, делая профилактические прививки.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ МС (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru

Еще по теме