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Зеленоградцев научили выступать по рецепту актеров

19 февраля в Культурном Центре «Доброволец» тренер по ораторскому искусству и риторике Дарья Савадерова провела тренинг «Публичное выступление по рецепту актеров», в котором приняли участие 15 представителей различных сфер деятельности.

Участники были вовлечены в интересную практическую часть, которая помогла улучшить навыки публичных выступлений каждого из них.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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