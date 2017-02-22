Зеленоградцев научили выступать по рецепту актеров
- Среда, Февраль 22, 2017, 12:36
- Разное
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19 февраля в Культурном Центре «Доброволец» тренер по ораторскому искусству и риторике Дарья Савадерова провела тренинг «Публичное выступление по рецепту актеров», в котором приняли участие 15 представителей различных сфер деятельности.
Участники были вовлечены в интересную практическую часть, которая помогла улучшить навыки публичных выступлений каждого из них.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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