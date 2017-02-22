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В КЦ «Доброволец» прошел авторский концерт Алексея Рыжова

Накануне Дня защитника Отечества в Культурном центре «Доброволец» прошел авторский концерт Алексея Рыжова, который давно известен зеленоградской публике.

Гости с восторгом слушали авторские произведения и подпевали музыканту. В концерте также приняли участие ученики Алексея Рыжова, которые показали свои таланты.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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