В КЦ «Доброволец» прошел авторский концерт Алексея Рыжова
- Среда, Февраль 22, 2017, 12:02
- Досуг
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Накануне Дня защитника Отечества в Культурном центре «Доброволец» прошел авторский концерт Алексея Рыжова, который давно известен зеленоградской публике.
Гости с восторгом слушали авторские произведения и подпевали музыканту. В концерте также приняли участие ученики Алексея Рыжова, которые показали свои таланты.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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