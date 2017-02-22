Литературно-музыкальная композиция «Из юности в бессмертие»

28 февраля в Культурном центре «Зеленоград» театр-студия «Романтик» представит постановку, посвященную молодым девушкам и юношам, которые погибли, защищая столицу в годы Великой Отечественной войны.

В программе прозвучат стихи Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, проза Василия Кожевникова, Наримана Сбитова и другие произведения под музыку советских композиторов Михаила Танича, Булата Окуджава, Владимира Высоцкого. Выступление сопроводят показом известной документальной кинохроникой военной Москвы и, конечно же, Крюково, где шли самые ожесточенные бои.

На литературно-музыкальной композиции «Из юности в бессмертие» будет задействован почти весь состав студии «Романтик»: Вера Кононова, Ольга Денисова, Ирина Абакумова, Артем Лебедев, Павел Михайлов, Илья Николаев, Тимур Бабушкин, Иван Кононов, Степан Сидоров, Вера Бородина. Режиссер-сценарист — художественный руководитель студии Лариса Колчанова.

Литературный театр «Романтик» существует уже более 45 лет. В студии занимаются любители сценического искусства, большинство из них – выпускники МИЭТа. В настоящее время основными постановками являются драматические спектакли, музыкально-поэтические и литературные вечера.

Начало спектакля в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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