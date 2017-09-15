Празднование 870-летия Москвы

9 и 10 сентября в Зеленограде прошли праздничные мероприятия в честь 870-летия столицы.

В 13:00 на площади Юности и Центральной площади началась концертная программа с участием зеленоградских творческих коллективов и приглашенных артистов.

Официальная часть праздничной программы Дня города традиционно стартовала на площади Юности с возложения цветов к памятному знаку «Первостроителям Зеленограда» и праздничного шествия по Центральному проспекту, в котором приняли участие зеленоградские байкеры, представители администрации округа, сотрудники зеленоградских служб и организаций, школьники, студенты, кадеты и спортсмены. Колонну, которая была украшена воздушными шарами, цветными зонтиками и транспарантами, сопровождали ретроавтобусы Ikarus-180 1969 года выпуска и Ikarus-55, ходулисты, ростовые куклы и духовые оркестры.

После завершения шествия на Центральной площади начался праздничный концерт, который открыл приветственными словами префект ЗелАО Анатолий Смирнов. На сцене выступили известные артисты, среди которых народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, Алиса Мон и Прохор Шаляпин. Хедлайнером вечера стал белорусский певец Дмитрий Колдун. Завершились торжества фейерверком.

В парке Победы до позднего вечера работали различные развлекательные тематические площадки.

Так, на площадке МЧС спасатели демонстрировали свою технику, а гости могли попробовать себя в роли пожарных.

Музей Зеленограда представил стилизованную выставку вещей, вышедших из обихода.

Культурный центр «Доброволец» при поддержке зеленоградского филиала Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» организовал «Семейную ярмарку», где жители могли принять участие в фитнес-дискотеке, развлекательной программе с конкурсами, мастер-классе по игре на барабанах и подняться в воздух на воздушном шаре.

Зеленоградские байкеры катали на мотоциклах детей и демонстрировали мастерство вождения.

В фойе Культурного центра «Зеленоград» была организована площадка научно-технического творчества молодежи «Научный городок», где прошли мастер-классы, научное шоу, битва роботов, а также были представлены проекты юных исследователей.

В «Спортивном городке» Центра физической культуры и спорта Зеленограда прошли показательные выступления воспитанников спортивных учреждений округа. Желающие также могли поиграть в настольный теннис или попробовать себя на скалодроме.

На площадке оператора мобильной связи Tele2 гости могли принять участие в необычной фотосессии и перенестись в виртуальную реальность.

10 сентября на Центральной площади продолжился праздничный концерт. На сцене выступили экс-солист группы «На-На» Павел Соколов, лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года» Александр Коган и бывшая солистка женской поп-группы Serebro Елена Темникова.

zelenogradnews.ru

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