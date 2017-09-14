Эколого-познавательная программа»Рукотворный лес»
- Четверг, Сентябрь 14, 2017, 10:12
- Досуг
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12 сентября в Культурном центре «Доброволец» сотрудники «Мосприроды» провели эколого-познавательную программу «Рукотворный лес», в которой приняли участие юные жители Зеленограда.
Ребята познакомились с миром леса и его обитателями, приняли участие в эковикторинах «Загадки еловой шишки», «Лесное лото» и «Запахи леса», приятно удивив взрослых своими знаниями.
В завершение осеннего праздника, посвященного Дню леса, ребята проявили свои творческие способности, раскрасив поделку-листочек в яркие цвета осени.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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