Эколого-познавательная программа»Рукотворный лес»

12 сентября в Культурном центре «Доброволец» сотрудники «Мосприроды» провели эколого-познавательную программу «Рукотворный лес», в которой приняли участие юные жители Зеленограда.

Ребята познакомились с миром леса и его обитателями, приняли участие в эковикторинах «Загадки еловой шишки», «Лесное лото» и «Запахи леса», приятно удивив взрослых своими знаниями.

В завершение осеннего праздника, посвященного Дню леса, ребята проявили свои творческие способности, раскрасив поделку-листочек в яркие цвета осени.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru