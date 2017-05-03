«Библионочь-2017» в Культурном центре «Зеленоград»

В Культурном центре 22 апреля уже в третий раз состоялась ежегодная социокультурная акция в поддержку чтения «Библионочь».

Гости прошли литературный квест, вспомнили знаменитые строки классиков русской поэзии, сделали закладки для книг своими руками на мастер-классе, а любители заглянуть в будущее гадали по литературным произведениям.

Кроме того, в этот вечер любой желающий мог выбрать себе произведение из запасов Культурного центра «Зеленоград» и почитать его, уютно расположившись на диванах в фойе, или забрав с собой домой.

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

Еще по теме