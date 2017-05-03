«Библионочь-2017» в Культурном центре «Зеленоград»
- Среда, Май 3, 2017, 12:38
- Досуг
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В Культурном центре 22 апреля уже в третий раз состоялась ежегодная социокультурная акция в поддержку чтения «Библионочь».
Гости прошли литературный квест, вспомнили знаменитые строки классиков русской поэзии, сделали закладки для книг своими руками на мастер-классе, а любители заглянуть в будущее гадали по литературным произведениям.
Кроме того, в этот вечер любой желающий мог выбрать себе произведение из запасов Культурного центра «Зеленоград» и почитать его, уютно расположившись на диванах в фойе, или забрав с собой домой.
Фотографии КЦ «Зеленоград»
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