Зеленоградским школьникам рассказали о вреде наркомании

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с учащимися 8-11 классов и педагогами Зеленоградских школ.

Оперуполномоченные и инспекторы отделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов МВД России рассказали ребятам о важности здорового образа жизни, о страшных последствиях приема наркотических средств, а также о вреде табака, алкогольной продукции.

Особое внимание ребят бало обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее, но губительно воздействуют на общение с друзьями, родными и близкими, а последствия приема в юном возрасте алкоголя и наркотических средств могут потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу.

Кроме того, полицейские осветили правовые аспекты затронутой темы, дали школьникам разъяснения об уголовной и административной ответственности за незаконное употребления, хранение и распространение наркотиков и психотропных веществ, а также дали развернутые ответы на заданные учащимися вопросы.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

Еще по теме