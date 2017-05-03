Зеленоградским школьникам рассказали о вреде наркомании
- Среда, Май 3, 2017, 12:47
- Разное
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В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с учащимися 8-11 классов и педагогами Зеленоградских школ.
Оперуполномоченные и инспекторы отделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов МВД России рассказали ребятам о важности здорового образа жизни, о страшных последствиях приема наркотических средств, а также о вреде табака, алкогольной продукции.
Особое внимание ребят бало обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее, но губительно воздействуют на общение с друзьями, родными и близкими, а последствия приема в юном возрасте алкоголя и наркотических средств могут потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу.
Кроме того, полицейские осветили правовые аспекты затронутой темы, дали школьникам разъяснения об уголовной и административной ответственности за незаконное употребления, хранение и распространение наркотиков и психотропных веществ, а также дали развернутые ответы на заданные учащимися вопросы.
Фотографии УВД Зеленограда
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