Инспекторы ГИБДД встретились со старшеклассниками школы №1150

27 апреля сотрудники ГИБДД Зеленограда посетили с профилактической беседой старшеклассников школы №1150, на которой рассказали учащимся о состоянии аварийности на территории округа, обозначили основные причины дорожно-транспортных происшествий, привели практические примеры, а в заключение встречи организовали показ видеороликов на тему безопасности на дороге, где школьники наглядно могли увидеть и проанализировать причины ДТП.

Уважаемые родители! Покупая своему ребенку велосипед, скутер и даже ролики, не забудьте, что Ваше чадо должно знать и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В соответствии с пунктом 24.3 ПДД РФ: «Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон», а пункт 24.8 ПДД РФ запрещает велосипедистам пересекать дорогу по пешеходным переходам. Необходимо спешиться и перевезти велосипед через пешеходный переход рядом. Этот пункт правил касается не только наземных пешеходных переходов, но также и подземных, и надземных пешеходных переходов.

Каждый раз, отпуская своего ребенка на прогулку, не пренебрегайте напоминанием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, ведь от того насколько Ваше чадо знает и умеет применять на практике правила поведения на дорогах и улицах города, зависит его здоровье, а иногда и жизнь.



zelenogradnews.ru

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