Открытые кинопоказы в Культурном центре «Зеленоград» в мае

4 мая на широком экране Культурного центра «Зеленоград» покажут военную картину «Звезда» режиссера Николая Лебедева, снятую в 2002 году по одноименной повести Эммануила Казакевича, новую интерпретацию фильма 1949 года.

6 мая в клубе «Радуга» состоится показ советского 2-серийного художественного фильма «Падение Берлина», вышедшего на экраны во времена расцвета культа личности Сталина.

15 мая в клубе «Радуга» зрители увидят один из наиболее популярных в советское время приключенческих фильмов «Дети капитана Гранта», поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1936 году режиссером Владимиром Вайнштоком по одноименному роману Жюля Верна.

zelenogradnews.ru

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