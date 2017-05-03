Вторая в этом году окружная донорская акция пройдет 18 мая

18 мая с 9:00 до 12:00 в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет вторая в этом году окружная донорская акция, организованная Культурным центром совместно с выездной бригадой ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России».

Окружная донорская акция «Доброволец» проводится в рамках II донорского марафона «Достучаться до сердец», организованного Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы с целью развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов, повышения мотивации у молодежи участия в донорском движении, формирования ответственного отношения к регулярному донорству крови как норме жизни.

Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Чтобы стать участником акции, не обязательно иметь регистрацию в Москве или Московской области. Достаточно пройти предварительную регистрацию и взять с собой паспорт в день донора.

Официальным партнером донорских акций является ООО «Автосфера-такси», Автосфера – сервис», а также кафе «Янхук» студия танцев «Феникс», батутный клуб «Adult sport», 3Dcrafter.ru, которые подготовили для участников подарки.

Напомним, в предыдущей окружной донорской акции «Доброволец», которая прошла 14 марта, приняли участие 50 человек.

zelenogradnews.ru

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