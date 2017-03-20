Первая в этом году окружная донорская акция, организованная Культурным центром «Доброволец» совместно с выездной бригадой ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» при поддержке Московского ресурсного центра по донорству крови и Национального фонда развития здравоохранения, прошла 14 марта.

Из 70 человек, пришедших на пункт сдачи крови, после осмотра и проверки состояния здоровья к сдаче крови были допущены 50 человек, 10 из которых пришли сдавать кровь впервые.

Каждый донор получил в этот день сувениры от партнеров акции. Кроме того, некоторые участники принесли свои подарки и обменялись с другими донорами.

Фотографии предоставлены КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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