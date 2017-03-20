На улице Каменка в ДТП пострадал пешеход

20 марта около 20:15 автомобиль Mercedes под управлением 20-летнего жителя Московской области, двигаясь по улице Каменка в направлении Георгиевского проспекта, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив корпуса 1649 сбил мужчину, который переходил проезжую часть.

В результате ДТП пострадал пешеход. С переломами обеих ног он был доставлен в городскую больницу.

Личность пострадавшего устанавливается. По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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