Руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет 17 мая в клуба «Силуэт» мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Незабудки», на котором участники познакомятся с азами росписи деревянных поверхностей акриловыми красками.

Гости узнают об истории и традициях росписи по дереву, основных элементах, используемых в разных видах росписи, о подходящих красках и кистях и самостоятельно распишут деревянное изделие, которое потом смогут забрать с собой.

Кроме того, участникам расскажут, как подготовить деревянную поверхность для росписи, переносить рисунок, расписывать красками различные деревянные поверхности, достичь различных эффектов и закреплять рисунок с помощью лаков.

Начало мастер-класса в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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