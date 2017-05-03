Задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

При обыске по месту жительства 31-летнего зеленоградца, обвиняемого в сбыте наркотического средства, полицейские обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы, основные части огнестрельного оружия и самодельный пистолет.

Проведенное исследование показало, что изъятые предметы являются основными частями огнестрельного оружия, штатными боеприпасами к боевому огнестрельному оружию и переделанным самодельным способом пистолетом.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

zelenogradnews.ru

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