День традиций и культуры России
- Вторник, Март 21, 2017, 21:42
- Досуг
- Добавить комментарий
25 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдет концертная программа танцевального ансамбля «Вдохновение», участники которого представят богатую культуру народного танца: от истоков до современности.
Зрители увидят народные танцы, различные стилизованные постановки, фольклорные танцы, хороводы, обряд «хлеб–соль», а в паузах между номерами программы будет происходить знакомство с той или иной русской традицией.
В концерте примет участие практически весь состав коллектива: от участниц подготовительной группы до девушек старшего состава.
Кроме того, со своими номерами выступят участники вокального объединения «Старый патефон» и творческой мастерской «Качели», которые исполнят русские песни.
Начало концерта в 12:00. Вход свободный.
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.