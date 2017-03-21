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День традиций и культуры России

25 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдет концертная программа танцевального ансамбля «Вдохновение», участники которого представят богатую культуру народного танца: от истоков до современности.

Зрители увидят народные танцы, различные стилизованные постановки, фольклорные танцы, хороводы, обряд «хлеб–соль», а в паузах между номерами программы будет происходить знакомство с той или иной русской традицией.

В концерте примет участие практически весь состав коллектива: от участниц подготовительной группы до девушек старшего состава.

Кроме того, со своими номерами выступят участники вокального объединения «Старый патефон» и творческой мастерской «Качели», которые исполнят русские песни.

Начало концерта в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


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