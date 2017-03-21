Мастер-класс по росписи керамики «Маска»

27 марта руководитель детской студии керамики «Горшеня» Елена Арсеньева проведет в клубе «Силуэт» мастер-класс для детей по росписи керамики «Маска», приуроченный ко Всемирному дню театра.

Участники мастер-класса выберут понравившуюся керамическую заготовку театральной маски и под руководством мастера нанесут на нее рисунок по своему вкусу, при помощи кистей и красок превратив обычное изделие в яркий сувенир. Для росписи по керамике предлагаются ангобы, с которыми будет легко и безопасно работать не только взрослым, но и детям.

Начало мастер-класса в 16:30. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru

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