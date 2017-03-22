Зеленоградские полицейские приняли участие в концерте «Московские полицейские – москвичам»

В прошедшем 18 марта в ГЦКЗ «Россия» концерте победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей «Московские полицейские – москвичам!», посвященном Всероссийскому году экологии, приняли участие зеленоградские полицейские, которые представили три номера под руководством художественного руководителя, специалиста по связям с общественностью ОМПО УВД по Зеленоградскому АО, заслуженного работника культуры РФ Раисы Каленовой.

На сцене выступили участники ансамбля «Рубеж» майор внутренней службы Евгений Воронин и лейтенант внутренней службы Егор Кривоносов, вокальный дуэт лейтенанта полиции Юлии Леоненковой и старшего сержанта МЧС Марии Солодчук и хореографический коллектив балетная студия «Грация» под руководством Галины Епанчинцевой.

Фотографии предоставлены УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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