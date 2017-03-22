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Концертная программа «Открытые сердца»

25 марта в клубе «Силуэт» состоится праздничный концерт «Открытые сердца», посвященный Дню работника культуры.

В концертной программе примут участие театр танца «Крылья», хореографический коллектив «Бусики», детский театр теней «Арт-Тень», студия хореографии «Юнион», хобби-класс по хореографии «Движение».

Зрители увидят теневое представление, сказочные миниатюры, хореографические номера.

Начало концерта в 12:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru


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