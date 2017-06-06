День защиты детей в ДРЦ «Добрознание»
- Вторник, Июнь 6, 2017, 16:51
- Досуг
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1 июня в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» прошла интерактивная программа для детей «Краски лета», приуроченная ко Дню защиты детей.
Ребята приняли участие в акции «Летние мечты», а также в мастер-классах по созданию поделок из бумаги и активных играх, которые были организованы педагогами центра.
Кроме того, большой популярностью пользовался мастер-класс по йоге от АРТ-центра «Драйв», а на мастер-классе от творческой студии Натальи Тарасовой ребята с удовольствием учились рисовать гуашью.
После посещения мастер-классов дети помогали искать краски для летней картины на интерактивной программе, для чего нужно было выполнить различные задания, обыграть ведущего в играх и конкурсах.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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