Детский праздник «Краски лета»

1 июня в Пушкинском дворике рядом с детским развивающим центром «Добрознание» (корпус 1414) состоится детская интерактивная программа «Краски лета», приуроченная ко Дню защиты детей и завершению учебного года в ДРЦ «Добрознание».

Ребят и их родителей ждет увлекательная конкурсная программа, занимательные мастер-классы, а также участие в создании большой общей летней картины.

Для участия в празднике необходимо предварительно зарегистрироваться у администратора центра или по телефону 8 (977) 724-31-55.

zelenogradnews.ru