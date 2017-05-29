Музыкальное шоу двойников «Michael Jackson в моем сердце»

Выпускники детского вокального шоу «Голос. Дети», детская «Новая волна», детское «Евровидение» и других международных премий в образах юных Майкла Джексона, Чарли Чаплина, Элвиса Пресли и сказочных персонажей представят 1 июня на сцене Культурного центра премьеру шоу «Magic of the dream».

Специально для этого проекта были подобраны дети-актеры, не просто похожие внешне, но и обладающие незаурядными данными певцы, танцоры и музыканты. Каждый номер шоу – отдельное, интересное и красочное представление, которое захватывает необыкновенной энергетикой, эффектностью и убедительностью актерских перевоплощений.

Благотворительный проект «Michael Jackson в моем сердце» создан в 2009 году в Зеленограде композитором Ангелиной Грэер для поддержки талантливых детей разных национальностей и цвета кожи, а также для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: ДЦП и онкологическими заболеваниями. Проект получил высокую оценку от родной сестры Майкла Джексона Ла Тойи Джексон, а также поддержку от Бедроса и Филиппа Киркоровых.

Проект посвящен величайшему поп-исполнителю современности, легендарному Майклу Джексону. Авторы предлагают погрузиться в мир фантазии и музыки гениального артиста, рассказывают о его творчестве и жизни — детстве, юности и поре расцвета самобытного таланта.

Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru