3 июня в Зеленограде пройдет костюмированный роллер-забег

На лыжероллерной трассе в лесопарке за стоматологической поликлиникой №31 на Сосновой аллее 3 июня пройдет летний фестиваль «Костюмированный роллер-пробег», приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

На костюмированную покатушку приглашаются все роллеры и владельцы самокатов, имеющие оригинальный костюм, странную шляпу, забавный парик, необычную маску или яркий зонтик.

Перед костюмированным пробегом гостей ждут показательные выступления лучших роллеров-фристайлеров города и шоу-программа фигуристов на роликовых коньках, а сопровождать участников фестиваля будут музыкальные сеты от диджея SlaVa.

Всех участников забега будут ждать поощрительные сюрпризы, а также 5 призов для номинации «Самый дружественный природе костюм». Кроме этого, оргкомитет фестиваля учредит главный приз за самый оригинальный и нестандартный костюм.

Программа мероприятия:

11:00 – сбор участников

11:30 – приветственное слово, открытие фестиваля

11:35 – веселая разминка для всех участников

11:40 – показательные выступления

12:00 – «Костюмированный роллер-пробег»

Забег организован Центром физической культуры и спорта Зеленограда в партнерстве с «Мосприродой».

zelenogradnews.ru

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