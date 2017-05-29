3 июня в Зеленограде пройдет костюмированный роллер-забег
- Понедельник, Май 29, 2017, 12:15
- Спорт
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На лыжероллерной трассе в лесопарке за стоматологической поликлиникой №31 на Сосновой аллее 3 июня пройдет летний фестиваль «Костюмированный роллер-пробег», приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды.
На костюмированную покатушку приглашаются все роллеры и владельцы самокатов, имеющие оригинальный костюм, странную шляпу, забавный парик, необычную маску или яркий зонтик.
Перед костюмированным пробегом гостей ждут показательные выступления лучших роллеров-фристайлеров города и шоу-программа фигуристов на роликовых коньках, а сопровождать участников фестиваля будут музыкальные сеты от диджея SlaVa.
Всех участников забега будут ждать поощрительные сюрпризы, а также 5 призов для номинации «Самый дружественный природе костюм». Кроме этого, оргкомитет фестиваля учредит главный приз за самый оригинальный и нестандартный костюм.
Программа мероприятия:
- 11:00 – сбор участников
- 11:30 – приветственное слово, открытие фестиваля
- 11:35 – веселая разминка для всех участников
- 11:40 – показательные выступления
- 12:00 – «Костюмированный роллер-пробег»
Забег организован Центром физической культуры и спорта Зеленограда в партнерстве с «Мосприродой».
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