7 июня в клубе «Радуга» пройдет концерт «Споемте, друзья!» вокальной студии «Амадеус», на котором коллектив студии исполнит песни советских композиторов.

Концерт будет проходить в формате музыкальных посиделок, когда исполнители ведут диалог друг с другом и с публикой с помощью песен, а зрители могут присоединиться к исполнению композиций.

Вокальная студия «Амадеус», созданная в 2012 году как коллектив-спутник молодежного хора «Возрождение». Руководитель студии – выпускница дирижерско-хорового факультета Российской академии музыки имени Гнесиных, Марина Кузнецова.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru