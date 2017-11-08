14 ноября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет мероприятие «Экологическая мастерская «Музыка дождя», организованное совместно с сотрудниками «Мосприроды».

Участники узнают о том, какая работа ведется сейчас для сохранения природных ресурсов нашей страны, о переработке и использовании вторичных ресурсов, а также смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению звукового сувенира «Музыка дождя».

Начало мероприятия в 17:00.

zelenogradnews.ru