Экологическая мастерская «Музыка дождя»
- Среда, Ноябрь 8, 2017, 13:30
- Досуг
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14 ноября в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) пройдет мероприятие «Экологическая мастерская «Музыка дождя», организованное совместно с сотрудниками «Мосприроды».
Участники узнают о том, какая работа ведется сейчас для сохранения природных ресурсов нашей страны, о переработке и использовании вторичных ресурсов, а также смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению звукового сувенира «Музыка дождя».
Начало мероприятия в 17:00.
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