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В ноябре в Зеленограде пройдет Школа КВН

C 16 по 19 ноября в Зеленограде во второй раз пройдет Школа КВН. Участников ждут практические и теоретические уроки от редакторов лиги «КВН-МИЭТ».

Приглашаются все:

  • кто никогда не пробовал, но хочет играть в КВН;
  • кто хочет попасть в сезон нашей Лиги и начать его с 1/4 финала;
  • кто играл, но не доиграл.

5 причин, почему нужно в Школу от редактора лиги «КВН-МИЭТ» Андрея Кулагина:

  • первая причина – это ты: ты точно сможешь смешно шутить;
  • вторая – все твои мечты: если ты мечтаешь выступать на сцене или писать юмор;
  • третья – это все твои слова: «Ябыитосмешнеепридумал» – вот такие, например;
  • четвертая причина – это ложь: КВН – пустая трата времени, которая не поможет в будущем;
  • а пятая причина – это боль: боль, которую я испытаю, если ты не подашь заявку и не попробуешь себя.

5 причин, почему нужно успеть подать заявку на Школу КВН от ведущего и редактора лиги «КВН-МИЭТ» Руслана Еникеева.

  1. Научиться писать шутки — полезно для здоровья.
  2. Лучшая команда от вуза традиционно ездит каждый год на фестиваль команд КВН в Сочи. 2 недели юмора и лета в разгар зимы. Это ли не чудо?
  3. Если ты не любишь КВН, то на школе КВН будет Stand-up.
  4. Познакомишься с людьми из телевизора.
  5. Бесплатное печенье.

Заявки на Школу принимаются на сайте лиги «КВН-МИЭТ» до 14 ноября.

zelenogradnews.ru


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