В ноябре в Зеленограде пройдет Школа КВН
- Среда, Ноябрь 8, 2017, 13:53
- Досуг
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C 16 по 19 ноября в Зеленограде во второй раз пройдет Школа КВН. Участников ждут практические и теоретические уроки от редакторов лиги «КВН-МИЭТ».
Приглашаются все:
- кто никогда не пробовал, но хочет играть в КВН;
- кто хочет попасть в сезон нашей Лиги и начать его с 1/4 финала;
- кто играл, но не доиграл.
5 причин, почему нужно в Школу от редактора лиги «КВН-МИЭТ» Андрея Кулагина:
- первая причина – это ты: ты точно сможешь смешно шутить;
- вторая – все твои мечты: если ты мечтаешь выступать на сцене или писать юмор;
- третья – это все твои слова: «Ябыитосмешнеепридумал» – вот такие, например;
- четвертая причина – это ложь: КВН – пустая трата времени, которая не поможет в будущем;
- а пятая причина – это боль: боль, которую я испытаю, если ты не подашь заявку и не попробуешь себя.
5 причин, почему нужно успеть подать заявку на Школу КВН от ведущего и редактора лиги «КВН-МИЭТ» Руслана Еникеева.
- Научиться писать шутки — полезно для здоровья.
- Лучшая команда от вуза традиционно ездит каждый год на фестиваль команд КВН в Сочи. 2 недели юмора и лета в разгар зимы. Это ли не чудо?
- Если ты не любишь КВН, то на школе КВН будет Stand-up.
- Познакомишься с людьми из телевизора.
- Бесплатное печенье.
Заявки на Школу принимаются на
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