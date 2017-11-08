Главная  »  Происшествия  »  В ДТП на улице Логвиненко пострадал ребенок

В ДТП на улице Логвиненко пострадал ребенок

4 ноября около 13:40 автомобиль Citroen C-Elysee под управлением 25-летнего уроженца Закавказья, следуя по улице Логвиненко в направлении улицы Новокрюковская, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Juke под управлением 36-летней зеленоградки, который поворачивал с улицы Каменка на улицу Логвиненко на разрешающий сигнал светофора.

В момент ДТП в автомобиле Nissan Juke на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве находился 4-летний сын водителя.

Нарядом скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.