В ДТП на улице Логвиненко пострадал ребенок

4 ноября около 13:40 автомобиль Citroen C-Elysee под управлением 25-летнего уроженца Закавказья, следуя по улице Логвиненко в направлении улицы Новокрюковская, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Juke под управлением 36-летней зеленоградки, который поворачивал с улицы Каменка на улицу Логвиненко на разрешающий сигнал светофора.

В момент ДТП в автомобиле Nissan Juke на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве находился 4-летний сын водителя.

Нарядом скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу.

zelenogradnews.ru

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