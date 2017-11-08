В ДТП на улице Логвиненко пострадал ребенок
- Среда, Ноябрь 8, 2017, 13:21
- Происшествия
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4 ноября около 13:40 автомобиль Citroen C-Elysee под управлением 25-летнего уроженца Закавказья, следуя по улице Логвиненко в направлении улицы Новокрюковская, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Juke под управлением 36-летней зеленоградки, который поворачивал с улицы Каменка на улицу Логвиненко на разрешающий сигнал светофора.
В момент ДТП в автомобиле Nissan Juke на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве находился 4-летний сын водителя.
Нарядом скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу.
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