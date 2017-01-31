Фестиваль молодежного творчества 2017

4 февраля в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи на площади Колумба с 17:00 до 20:00 пройдет ежегодный фестиваль студенческого творчества, праздник танца, песен, музыки и талантов.

Фестиваль берет свое начало в 1993 года. В этом году мероприятие, соорганизатором которого является Культурный центр «Доброволец», выросло до городского масштаба. Для участия в нем приглашаются не только студенты МГПУ, но и учащиеся других образовательных учреждений Зеленограда и Солнечногорского района.

Тема мероприятия – «Наши любимые кинофильмы и мультфильмы». Участники представят разные жанры (песни, танцы, стихотворения) по российскому и зарубежному кинематографу, а также по любимым мультфильмам.

При входе зрители смогут наблюдать аллею звезд, пройтись по красной дорожке и сфотографироваться в образе различных киноперсонажей.

Вход по пригласительным билетам.

zelenogradnews.ru

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