В школе №852 прошла викторина по правилам дорожного движения
- Вторник, Январь 31, 2017, 1:55
- Образование
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26 января в школе №852 инспекторы ГИБДД и сотрудники Культурного центра «Доброволец» организовали для ребят экзамен-викторину по правилам дорожного движения, на которой дети вспомнили основные правила безопасности дорожного движения.
В заключение викторины все ее участники получили светоотражающие фликеры.
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